中國外匯交易中心今(10日)公告，自2022年3月11日起，銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價浮動幅度由5％擴大至10％。

也就是說，自明天開始，每日銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布的即期交易價可在中國外匯交易中心對外公佈的當日人民幣兌俄羅斯盧布中間價上下10％的幅度內浮動。

過去兩周，盧布兌美元下跌約45％，盧布兌人民幣亦跌近40％。路透援引一中資銀行交易員表示，近期盧布大幅波動，所以要擴大交易區間，人民幣／盧布價格主要取決於美元兌盧布和人民幣的變動。