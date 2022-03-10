據中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅今天（10日）應約和義大利外長迪馬約舉行網路視訊會晤，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中國國家主席習近平日前提到的「四個應該」，是中方關於烏克蘭問題的最權威立場。

王毅表示，烏克蘭危機同歐洲安全穩定息息相關，中方充分理解包括義大利在內歐洲國家的高度關切，對烏局勢走到這一步深感痛惜。

王毅指出，日前，習近平和法德領導人舉行網路視訊會晤，明確指出「各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持」。

王毅強調，這「四個應該」是中方關於烏克蘭問題的最權威立場。中方將秉持上述基本立場，同各方加強溝通協調，為勸和促談繼續發揮建設性作用。

王毅說，俄烏會談已進行三輪，儘管雙方立場仍有很大落差，但談判是實現停火止戰的唯一可行途徑。俄烏外長今天將舉行會晤，雙方在更高級別上進行接觸商談，這是朝和平目標邁出的積極一步。國際社會應共同鼓勵俄烏雙方堅持談判大方向，朝著和平目標作出不懈努力。

王毅表示，中國並不是當事方，但作為安理會常任理事國和負責任大國，中國將繼續以自己的方式為緩和局勢、謀求和平作出努力。中方提出關於防止烏出現大規模人道主義危機的六點倡議，得到越來越多國家的響應支持。中國願同各方協商推動安理會就避免出現人道主義危機達成共識。

王毅指出，實踐證明，制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。不斷升級的制裁將對全球金融、能源、糧食、交通、供應鏈等各方面造成嚴重衝擊，損害疫情下的世界經濟復甦和各國的民生。形勢越複雜，越需要冷靜考慮採取的行動是不是有利於推動和談，是不是有利於爭取和平。

王毅強調，烏克蘭危機的背後是歐洲安全問題，歐洲國家應根據安全不可分割原則，在迄今達成協議的基礎上，同俄方進行深入、全面探討，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

迪馬約表示，義方重視同中方就重大國際問題開展溝通協調，期待中國為國際和平發揮應有作用。義方認為，當務之急是在烏克蘭立即停止敵對行動，國際社會需要團結協作，推動局勢回到外交解決的道路上，避免發生人道主義危機。

迪馬約表示，義方十分關注中方提出的有關人道主義六點倡議，願同中方加強溝通，為勸和促談作出共同努力。歐洲安全機制需要各方平等協商，實現共贏。

此外，王毅祝賀義大利在北京冬奧會上取得優異成績，並將支持義方辦好2026年冬奧會。中方願積極落實兩國元首關於推動中義全面戰略夥伴關係發展的共識，促成更多友好交流與合作。中方一直積極看待和發展中歐關係。希望歐盟堅持戰略自主，形成更為獨立、客觀的對華認知和政策。

迪馬約祝賀北京冬奧會圓滿成功，贊賞奧林匹克精神在中國得到弘揚。表示義方願同中方共同推動義中關係不斷向前發展。義方期待歐中領導人會晤取得積極成果，推動歐中全面戰略夥伴關係進一步發展。