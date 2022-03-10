俄羅斯入侵烏克蘭震驚世界，有人不免聯想到蘇聯的擴張，這種擔心似乎不是無端恐懼，至少俄軍部隊中，確實存在這種想法。一段影片顯示，在入侵烏克蘭期間，一輛俄羅斯裝甲運兵車就懸掛著蘇聯的紅色旗幟。

任務與目的(task and purpose)報導，這段影片是俄羅斯國防部發表的，一列坦克、裝甲運兵車、機動飛彈車和吉普車在烏克蘭的鄉村公路上行駛著，其中一輛BMP-2步兵戰車 就懸掛著蘇聯的鐮刀鐵鎚國旗。而且這不是孤證，在推特上分享的不少照片，也顯示有有一些卡車、運兵車也懸掛蘇聯國旗。

從西歐與美國的觀點，蘇聯是個以嚴酷的獨裁政權、壓迫人權、控制思想，以及荒謬的計畫經濟而聲名狼籍，在1991年蘇聯解體時，許多俄羅斯人也確實反省與否定那段歷史，但是在蘇聯解體後的30年，又開始有俄羅斯人對這個舊帝國有一種懷舊之情。

Згори на танку припиздячиний гриль, на грилі вороняче гніздо, з гнізда на патикові стирчить червона шмата. Захист від джавеліна 80lvl. Я хуїю з цих уєбанів! 😆 pic.twitter.com/dL25IxNlro — Мурзік Васильович (@r2d2251) March 9, 2022

俄羅斯人對史達林(Joseph Stalin)的看法相當分岐，有些人知道他是個獨裁者，比如「大肅反運動」不只是鏟除異己，也殺害了許多人才，但是他又被視為帶領國家擊敗法西斯的主要人物。俄羅斯能引以為豪的歴史當中，「衛國戰爭勝利」是重要的一部分，二戰的勝利，是所有俄羅斯人民族自豪感的象徵，因此俄羅斯人逐漸選擇說史達林功勳的一面，避談他的負面施政。

Video from the Russian MoD’s Zvezda allegedly showing Russian troops in Ukraine. Note the prominent Soviet flag on the BMP-2.https://t.co/fEgYZ6tlvj pic.twitter.com/DUPYakjAv9 — Rob Lee (@RALee85) March 9, 2022

許多沒經歷過蘇聯時期的俄羅斯年輕人，在聽到老一輩人灌輸的神話以後，也開始崇拜起蘇聯時期，他們只知道蘇聯曾經是世界秩序的分配者，甚影響力還超過美國，但他們不知道蘇聯對少數民族的種族滅絕、大規模處決和大飢荒等駭人聽聞的歷史。

#Russian #tank invades #Ukraine with #Soviet flag

負責歐洲和北約政策的前國防部副助理部長布惹津斯基(Ian Brzezinski)說：「莫斯科為了證明戰爭正當性，爭取俄羅斯公民支持，必然進行極大的愛國主義宣傳，尤其是普丁總統本人就是宣傳的高手，他是個KGB間諜機構的前特工，他前半生的職業生涯必然都在操作蘇聯的政治宣傳。」

普丁本人也是蘇聯的懷念者，他在上台後恢復以蘇聯國歌為曲調重新配詞做為俄羅斯國歌，他也曾在2005年的公開談話表示，「蘇聯的解體是本世紀最大的地緣政治災難」，如今看來都是相當明確的警訊。