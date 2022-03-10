疫後復甦，報復性消費潮回來了！金管會銀行局副局長林志吉10日公布，2022年1月信用卡簽帳金額達2,721億元，較去年同期成長7.5％，但較上月減少228億元，他分析，主要是刷卡繳保費減少、還有去年12月逢百貨周年慶與地價稅入帳等因素衝高基期。但可見到元月刷卡力道回溫，終止連兩年的衰退。

打開國人信用卡刷卡史，在新冠肺炎疫情出現前，國人信用卡刷卡金額已連續10年正成長，到2019年全年刷卡金額更突破3.22兆元，創歷史新高，然而，2020年1月疫情開始爆發，刷卡金額降到2,731億元，2021年疫情加劇，元月刷卡量更掉到2,530億元，2022年1月終於終止連續二年元月的刷卡衰退，恢復成長。

不過，相較去年12月的2,949億元，今年1月少刷了228億元。林志吉分析，主要有二大因素，第一是去年12月有持卡人繳保費減少的因素，據銀行局調查，有四家銀行在繳保費刷卡金額上減少了158億元；另外12月有百貨周年慶、地價稅入帳的因素等拉高基期，導致今年元月簽帳金額較少。

就個別銀行來看，當月簽帳金額第一名是國泰世華銀，有421.85億元的刷卡量，比去年同期成長11％以上，第二名是中信銀，有406.96億元，不僅比去年1月成長12％以上，還是其歷年1月的刷卡次高，僅次2019年1月；第三高是玉山銀行，有384.03億元，同比成長2.7％，亦是其同期刷卡次高；台新銀元月刷卡近310億元，排名第四高，年成長6.8％。元月發卡王則以中信銀搶下。元月當月發卡數最多的中信銀發了9.3萬張卡，第二名為北富銀的7.9萬張，國泰世華銀以新增6.2萬張排名第三。在電支統計部份，截至今年1月底止，共9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及郵局），電支帳戶總使用者人數突破1,600萬人來到1,609萬人，較上月增加28萬人。使用人數前三大由街口電支525萬人、一卡通468萬人、悠遊卡151萬人拿下。