一名陸男子光明正大拿走他人錢財，竟辯稱「他就是拿錢勾引我」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

錢財不露白，免遭他人覬覦；一名大陸男子疑似在工廠內坐著數錢，竟被另一名戴黃色安全帽男子直接伸手將錢搶走，男子見狀趕緊將黃帽男抓住報警；黃帽男面對警方詢問，他激動稱「他就是拿錢來勾引我」；網見影片笑翻表示「趕快拿錢來勾引我」、「 都是錢的錯」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並貼上1部14秒TikTok影片，影中內容是發生在大陸廣西南寧，一名男子疑似在工廠內數錢，他見一名戴黃色安全帽男子竟光明正大將錢搶走，便趕緊將黃帽男抓住報警抓人；面對警方詢問「為什麼拿別人的錢」，黃帽男竟表示「他就是拿錢來勾引我」、「他在勾引我，我不拿嗎」。

影片一出，引發網友紛紛討論表示「我也被勾引了」、「笑到黑姑」、「趕快拿錢來勾引我」、「 都是錢的錯」、「都沒有人拿錢勾引我」、「我也好想被錢勾引」、「在那邊大辣辣的數錢好可惡喔」、「我每次去銀行，一堆人都拿錢勾引我 」、「算錢的人真是壞透了，這樣勾引人」；因此也有網友表示「錢財不露白就是這個意思，更狠的可能連命都沒了」。