烏克蘭外長庫列巴今天表示，烏克蘭和俄羅斯在土耳其針對俄軍侵烏舉行的談判中，並未就達成停火協議獲致任何進展。
庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在土耳其南部安塔利亞（Antalya）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談後告訴記者：「我們也談到了停火，24小時停火，但這方面沒有任何進展。」
庫列巴說，「俄羅斯方面對此問題似乎還有其他決策者存在」，他顯然是指克里姆林宮。
他並重申誓言，即烏克蘭不會屈服。他說：「我要重申，烏克蘭並未投降，不會投降，也絕不投降。」
他形容，這次會談進行「困難」，指控對方將有關烏克蘭的「傳統論述」帶上了談判桌。
庫列巴說，他希望會中能就馬立波（Mariupol）在遭受圍攻下開闢人道走廊一事達成協議，但「不幸的是，拉夫羅夫部長無力承諾此事」。
庫列巴說，拉夫羅夫「將在這個問題上與各別有關當局進行聯繫」。
他並說，「如果有進行實質討論以尋求解決方案的可能性」，他願意「以相同形式再次」和拉夫羅夫會談。
拉夫羅夫今天在會談後記者會中表示，西方針對烏克蘭問題的作法危險，而俄羅斯在烏克蘭的作戰行動正依計畫推展。
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