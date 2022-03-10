台聚（1304）公告去年財報及股利政策。110年營收717.56億元，營業利益128.49億元，稅前淨利127.52億元，淨利51.91億元，EPS 4.84元；董事會決議配發現金股息2.2元。對照股價28.5元，現金殖利率7.71％。

此外，為償還債務，台聚董事會決議發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣20億元整，視發行市場狀況得一次或分次發行，發行期限為不超過十年期。

台聚集團目前悉數公布去年財報及股利政策。其中，亞聚（1308）因EVA行情活絡助力，去年獲利賺逾半個股本，EPS 5.22元，表現領先；董事會決議配發3元現金。

台達化（1309）雖因2021年AB、PS漲幅較2020年趨緩，但在利差、需求持穩助力，去年EPS 4.89元；董事會決議配發2元及0.5元股票。華夏（1305）則在PVC行情持穩下，EPS 4.25元，創新高；董事會決議配發2.5元現金。