台中市昨(9日)發生重大車禍，楊姓婦人騎機車逆向，失控撞上迎面而來的瑪莎拉蒂，傷重死亡。但詭異的是，事故發生前，楊婦突然身體癱軟，整個人滑落到坐墊下，有網友將影片放慢，以0.25倍觀看後，終於抓到原因，大嘆三寶不出事才怪。

清潔婦騎機車逆向遭瑪莎拉蒂撞死，由於生前出現身體不自然癱軟的詭異動作，引起網友議論，有人認為婦人突然病發身體不適，也有人說可能是突然昏厥才會導致此情形。

影音取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

對此，有網友反覆觀看，並將影片放慢至0.25倍數後才恍然大悟。他表示，婦人疑似看到行人放慢車速時，腳踩地後卻沒放油門，腳捲進車底後身體直接被往下拉，進而導致失控車禍，傻眼說「沒人教她兩手都有煞車嗎？」

不少人也認同，紛紛留言：「三寶正常發揮」、「三寶都習慣用腳煞車，不意外」、「她腳一直都沒放上腳踏，有碰撞到或者是要閃旁邊停的白色轎車時轉向過大往外偏，瑪莎就來了」、「這種騎車習慣不出事才怪」、「都整路逆向了還能期待有什麼好習慣」、「看到掛兩條火腿騎車的，十個有九個會出事」，但也有部分人認為瑪莎拉蒂闖紅燈，肇責應該是5:5，轉角違停的特斯拉也應負上一定責任。