現在AV女優的數量就像天上的星星數不完，但一講到日本AV女優，最具代表性非「三上悠亞」莫屬，自從她宣布退出女團轉戰AV界後，人氣便居高不下！不過隨著日本AV 圈的競爭激烈，近年不僅有越來越多的「怪物級新人」輩出，其中有一名年僅才21歲新人女優「石原希望」，一出道便火速上位，就連三上悠亞也視她為對手，更被稱為「AV新世代」。

(圖／翻攝自石原希望推特）

(圖／翻攝自石原希望推特）

21歲的石原希望有著水汪汪大眼睛，她於2020年6月正式出道，有著158公分的嬌小身高、可愛臉蛋，卻擁有G級傲人身材，肌膚更是白裡透紅，憑藉著高顏值好身材的優勢，以及高超演技，讓石原希望一出道就深受多粉絲喜愛。

當時她的處女作一發售後，就在當日衝上排行榜第二名，隔天直接晉升到冠軍，並且在同年拿下FANZA「每月AV女優」排名第1名、「新人AV女優」第1名，甚至被知名成人片製造商看上，成為MOODYZ 的專屬女優，能在出道不到一年的時間，就靠著充沛的片量以及銷量，超越許多知名女優，迅速的在一片「慾海」之中殺出重圍，就連三上悠亞都曾坦言自己「有在默默關注石原希望」。

(圖／翻攝自石原希望推特）

而石原希望雖然是新人演員，演技卻一點都不生澀尷尬，這也讓人不禁懷疑她真的是新人嗎？對此，石原希望也透露自己第一次看A片是在小學一年級，當時是和朋友一起偷看朋友爸爸收藏的作品。

另外，她也很熱衷經營自己的社群，石原推特上自介寫著「AV界のツイ廃です」，意思是早晚都掛在推特上的人，幾乎每天都會更新近況，由此可見她對自己事業的企圖心！這位自帶鄰家氣息女優的出現，更為AV圈增添新氣象，她未來的表現也令人相當期待。