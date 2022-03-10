透過德國公開賽備戰調整歐洲賽事節奏的戴資穎，10日第二輪意外不敵過去交手沒輸過的日本選手高橋沙也加，分析落敗原因，小戴表示自己打得較急躁，所以失誤比較多。

此役小戴比較多主動失誤，對於球場風向判斷也失準，好幾次回球底線出界，也出現幾次掛網球，因此首局在11比12只剩1分落後時，被高橋一波6比1攻勢拉開差距，先讓出一局，次局在互有拉鋸的情況下，於18比18再度平手後，被高橋連下3分結束比賽，高橋在生涯對戰6連敗後首度擊敗小戴。

被問到今天比賽的感覺，戴資穎回應：「我覺得今天自己打得比較急躁，所以失誤比較多。對手這場比賽速度很快，讓我打起來相當費力，打的時候加上我的失誤，給自己帶來很多壓力。」

這是戴資穎暌違8年再度參加德國公開賽，吸引許多球迷進場欣賞她的球技，小戴表示進場的時候看到這麼多人為她加油，她非常開心。下一站是小戴這趟歐洲參賽的重頭戲、全英羽球公開賽，高居女單頭號種子的她，首輪面對世界排名第36的比利時選手譚蓮妮，是雙方生涯首次交手。