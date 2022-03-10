能源大國俄羅斯攻打烏克蘭引發國際爭相制裁，美英甚至宣布禁運俄國石油，但鑑於俄國在世界能源供應扮演關鍵角色，高盛集團警告，全球面臨有史以來最嚴重能源衝擊，將布蘭特原油目標價上調到每桶135美元。

高盛在報告中提到，「有鑑於俄羅斯在全球能源供應扮演關鍵角色，全球經濟即將面臨歷來最嚴重的能源供給衝擊。」高盛估計，俄烏危機干擾下，俄國每日海運出口的石油和汽油產品將短少300萬桶。若長此下去，將寫下二戰以來第5大單月原油供應中斷量紀錄，僅落後於1973年阿拉伯石油禁運、1978年伊朗革命、1980年兩伊戰爭及1990年伊拉克入侵科威特。

高盛示警，即便釋出緊急戰備儲油，油國組織OPEC拉高油產量，或不排除解除伊朗和委內瑞拉的石油禁運制裁，全球油市依然「沒有緩衝餘地」，必須「透過高油價來破壞需求」。

換句話說，全世界被迫減少石油用量。這意味要少開車、少搭飛機、少生產塑膠等石化產品，後果就是傷害經濟。

高盛將布蘭特原油目標價，由原先設定的每桶98美元調高到135美元。高盛現今認為布蘭特期油明年均價上看115美元，高於先前的105美元。

周四國際原油從前一交易日驟跌逾12％的頹勢回彈。倫敦布蘭特期油勁揚5％，來到每桶116.65美元；紐約西德州中級原油期貨漲4.3％，來到113.33美元。高盛策略師在致客戶報告中說，「俄烏衝突及原油短缺還找不到明確解方，此情況前所未見。」美國本周二丟出對俄國油氣實施禁運的震撼彈，英國也跟進宣布，年底前逐步禁止俄國石油進口。

挪威能源諮詢公司Rystad Energy周三發布報告警告，若其他西方國家響應美國作法，集體對俄羅斯施以石油禁運制裁，原油價格今夏恐衝高到每桶240美元。

Rystad指出，大規模制裁俄國石油，將造成油市每日430萬桶的供給缺口，而且短期內找不到其他供應源取代。