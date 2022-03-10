新加坡交通部長易華仁（S. Iswaran）10日接受外媒訪問時表示，該國打算允許已接種疫苗且提供證明的旅客不需隔離即可入境。他認為，隨著疫苗接種人口攀升、更好的篩檢與管理，新加坡可開始採取一系列措施重振旅遊業。新加坡今年稍早單日確診病例一度升至2萬，但近幾周疫情逐漸降溫。