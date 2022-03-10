中國政協委員、中國探月工程總設計師吳偉仁接受大陸《央視》專訪時透露，中國2021年成功完成天問1號任務，祝融號火星車平穩著陸在火星表面並開始巡視探測，開啟了中國探索深空的步伐。希望在2030年前完成火星採樣返回，2049年完成太陽系邊緣探測。

據《中國經濟網》報導，天問1號後續的主要任務，一個是要對深遠空間的小行星進行探測，把小行星的樣品能夠採集回來。小行星採樣過後，我們還要準備在火星採樣返回，我們希望也是在2030年前後能夠實施火星採樣返回。

大陸未來還有天問2號、3號、4號任務，除對小行星進行探測與採樣之外，希望在2030年前完成火星採樣返回。（圖／央視截圖）

他表示，相對於月球採樣返回，在數億公里外的火星展開採樣返回任務，難度更大。這就需要具備推力更大的運載火箭，而運載能力的提升，就如同給深空探測的規劃插上了翅膀，可以飛得更高更遠。

吳偉仁說，首先要解決的是大推力運載火箭，實現火星採樣，當然後續我們還準備進行木星或者太陽系的其他行星的穿越探測。希望在2049年完成100個天文單位，到達距離地球150億公里的地方，希望能夠到太陽系邊緣的探測實現。

在實現火星採樣後，還準備進行木星或者太陽系的其他行星的穿越探測，希望在2049年到達距離地球150億公里的太陽系邊緣進行探測。（圖／央視截圖）

同時，吳偉仁表示，為了能夠更好地開展深空探測以及航太領域的前沿技術研究，中國成立了首個深空探測實驗室。實驗室位於安徽省，是一個實現科學、技術、工程融合發展的新型科技研發機構。

他指出，一個是支撐我們國家深空探測的重大工程，第二就要開展在深空領域的前沿性、基礎性、戰略性研究，第三要承擔研究論證以及我們形成一些力量，能夠對後續比如深空探測的一些工程進行深入論證，提出實施方案，這是深空探測實驗室的主要任務。

此外，除了科研，深空探測實驗室還將打造成為一個彙集國際人才的平臺。通過全世界科技人才的共同努力，和平開發太空，為人類的發展提供幫助。我們這是一個開放性的實驗室、開放性的平臺，同時也面向國際，希望能夠吸引國際上一些人才到這個實驗室來工作。深空探索這是一個和平的事業，是人類共同的事業，所以這方面它不受到什麼限制。