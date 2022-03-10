俄羅斯入侵烏克蘭半個月，歐美國家加強對於俄羅斯的制裁力道，將打擊範圍擴及該國經濟命脈的能源產業，其中包括美國宣布禁止進口俄國石油等能源，歐盟計畫今年底前將俄國天然氣採購減少三分之二，英國在年底前將逐步停止進口俄國石油與石油產品。對此，前民進黨立委郭正亮表示，受戰爭所害最大的國家是烏克蘭，俄羅斯則是排第二。

對於西方制裁，俄羅斯方面不甘示弱，總統普丁周二簽署法令，要求在今年底前禁止或限制特定商品與原物料出口。俄羅斯是全球第三大石油生產國與最大天然氣出口國，能源出口對於俄國經濟發展至關重要。西方過去認為，他們對於俄國能源依賴過深、難以輕易切斷，但俄羅斯入侵烏克蘭令他們改變想法。

郭正亮8日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」分析，美國制裁對俄羅斯相對受害較小，而受害最大的是歐洲，德國是第一名。因為德國在俄羅斯超過4000家企業，還有德國對俄羅斯天然氣的能源依賴，以及廣義上的糧食進口問題，而美國能源和糧食問題基本可以自給自足，就算美國不進口俄國石油與石油產品，但是這些物資是很容易就可以找到替代品的，從加拿大或國內增產就可以解決。

但歐洲不同，歐洲是完全沒有能力處理能源的問題，因此，可預期的是歐洲和美國將對制裁力道產生不同的意見，因為歐洲撐不了太久，若制裁時間拉長到一個月，恐怕就會進入金融風暴階段。

節目主持人趙少康詢問郭正亮「俄羅斯被制裁，下場將會變得如何？」郭正亮說，被戰爭影響最慘的當然是烏克蘭，俄羅斯是第二，而現在俄國國內就是採取金融管制，所以經濟會變得很慘，但俄羅斯有一個優勢和美國一樣，即糧食、能源基本上能自給自足，所以制裁對俄羅斯而言，經濟不至於到崩潰，但會大受影響，這是可以肯定的事。