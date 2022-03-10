PChome積極進攻東亞商機，尤其泰國的品牌及文創商品，近年來在設計圈及消費者間越來越受歡迎，旗下PChome Thai就擴大宣布雙向跨境電商布局，推出的泰國購物直送服務即日起正式登台，攜手泰國商務處DITP、泰國百貨零售巨頭Siam Piwat集團，引進上百個泰國優質品牌，台灣消費者只要透過「PChome Thai泰國購物」的全中文介面，即可輕鬆選購各式泰國食品、香氛保養與文創設計等眾多商品，更享業界最低免空運費門檻、台幣計價零匯損、價金含關稅等優惠。

PChome Thai泰國購物主打五大服務優勢，包含全中文介面與客服、商品台幣計價、價金含稅金、全程物流貨態追蹤以及平均一周就可將包裹直送到家。（PChome提供）

PChome Thai泰國購物主打五大服務優勢，包含全中文介面與客服、商品台幣計價、價金含稅金、全程物流貨態追蹤以及平均一周就可將包裹直送到家，現推出開幕慶優惠，包括站上提供上百個食品、流行服飾、美妝保養、居家生活、設計師等品牌，購物滿1200泰銖即享6kg內免運，另４月17日前，每周二上午10點限量開賣1元精選爆品，包括手標奶茶、草本牙膏、香蕉巧克力、還魂梅、原味烤海苔，更特別邀請人氣泰籍網紅Alizabeth 娘娘，嚴選了手標紅茶、龍眼蜂蜜、興太太手工皂、芒果乾及蛇牌爽身粉通通下殺1元，還有周周推出3項限量1元必搶品、最高現折超過200元優惠。