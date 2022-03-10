李棟樑（左）說，「我做的太少，得到的太多，」謙虛的感謝空軍致贈獎章。軍聞社提供

空軍司令熊厚基上將今日頒贈軍友社理事長李棟樑「懋績甲種二等獎章」，表彰其任內積極推展敬軍活動，率敬軍團慰問本、外離島及高山偏遠地區官兵達千場以上，樹立敬軍愛軍典範，成為國軍官兵最有力的後盾。

即將於5月卸任的李棟樑，率代理秘書長謝明德及敬軍團前往空軍司令部慰問，對空軍官兵長期捍衛領空、守護國家安全的辛勞，致上最崇高的敬意與謝忱；空軍特別頒贈「懋績甲種二等獎章」，感謝李棟樑長以「走到、握到、關懷到」的精神慰訪部隊官兵，使官兵時刻感受到社會各界的親切關懷與照顧。

軍友社理事長李棟樑今慰問空軍司令部。軍聞社提供

熊厚基表示，理事長李棟樑「親切、關懷、照顧、愛護」的形象已經深深地烙印在官兵的心中，他特別代表全體空軍官兵感謝李理事長視兵猶親的走訪每一個部隊，帶給官兵最實際的支持，他也向理事長保證，「有中華民國空軍的一天，我們守護領空、寸土不讓的決心也絕不會改變，請理事長放心。」

李棟樑說，「我做的太少，得到的太多，」謙虛的感謝空軍致贈獎章，並感謝空軍在他走訪部隊敬軍時給予的支持與協助，他回憶當初接任理事長時，就希望能多與三軍弟兄姐妹多接觸，「我現在跑了將近1500個敬軍場次，協助我最多的就是空軍，有時候一天4個落地、3個落地，如果沒有空軍、國防部的支持，事實上做不到，要特別感謝空軍的協助。」

李棟樑也強調，面對共機不斷的闖入我防空識別區，都是官兵全天候守護空域執行驅離及飛彈追監的任務，展現國軍是社會安定的重要力量。