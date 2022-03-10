藝人炎亞綸因精準預測地震被譽為先知男神「炎P」，這幾天「炎P很忙」接連回應時事，先是前(8)日大S與具俊曄閃婚，他在臉書說「20年內我大概換了5個號碼，難怪還沒結婚」，笑翻10萬網民；昨(9)日東部外海三級有感地震，他則回應「不想上班，別Cue 拍戲很累～」，同樣搞笑；他還分享短片自虧「第一次對自己的作品按怒」，幽默連發。今(10)日有女網友在Dcard問：「是不是很少男生在認真穿搭？」炎亞綸竟出沒回覆說：「不穿不是比較好嗎？」引爆底下留言大歪樓。

Dcard論壇經常有對生活負能量的即時反應回饋，有女網友昨(9)日發文問到：「是不是很少男生在認真穿搭？」她寫道：「今天難得搭捷運，發現大部分男生的穿搭都是一身黑。衣服：很普遍的機能外套 (黑、灰、深藍)；素色帽T (黑、灰)；素色襯衫 (白、藍)；毛衣 (黑、灰)。褲子：緊身卡其褲；緊身深藍或黑色牛仔褲；合身西裝褲 (黑、灰)。看來看去的搭配大概就這幾種，也可能是因為搭捷運的人大多是介於30~40歲 忙著上班賺錢，不像大學生有那麼多時間研究穿搭？」一番大眾運輸視角觀察引發熱議。

一般來說男生確實較不注重穿搭，所以男網民的回應也可想像：「上班是要搭三小==小朋友去讀書好不好」、「可以秀一下你多會穿ㄇ，想看」、「說實話啦 上班後就一堆事要煩，外表根本就已經不是重點。已經沒有心思去顧慮了」、「大部分人不穿搭是風氣，其實跟年齡沒什麼關係，有年紀的人也有會穿搭的」、「這樣好啊，不然路上人人穿搭，走在路上壓力有夠大」、「沒有打算找對象就隨便穿啊，沒必要浪費心思在上面，又不是明星，不必在意路人眼光」、「一天下來都對路過的人的穿搭沒印象，如果有人裸體大概會記得一輩子吧」。

炎亞綸對男性穿搭疑問的魔性回答引爆網民歪樓。（圖／取自Dcard臉書）

哪知這篇貼文轉載到官方臉書後，竟釣出男神炎亞綸的魔性回應：「不穿不是比較好嗎？」；網友大爆笑：「這樣會被警察抓走吧」、「賣鬧啦」、「想看你不穿」、「請開始你的不穿」、「不穿會感冒啦」、「你～大家應該都給過～」、「敲碗等福利！」、「你先不穿給我們看一下」、「這個的關鍵還是看顏值，像你那樣的叫養眼，有的就……（你懂的）」、「看人，就算是巨人，也不是每一位都是艾連」，引發一陣歡樂歪樓，大致的共識是：「顏值才是關鍵」。