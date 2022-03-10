中華電信10日宣布首款支援5G的全新iPhone SE購機優惠資費，申辦精采5G月繳1,399元，0元將全新iPhone SE 128GB帶回家(30個月租期)，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)。

此外，中華電信VIP客戶續約，可再享購機折價優惠最高5,000元。

全新iPhone SE，以及iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max松嶺青色與iPhone 13、iPhone 13 mini綠色於3月18日起在中華電信網路門市及全台近500間指定服務據點正式開賣。

中華電信針對25歲以下年輕族群，購買全新iPhone SE或iPhone 13搭配精采5G任一資費方案，加碼送KKBOX前三個月免月租(價值447元)，超過9,000萬首歌、破萬檔Podcast 節目。

若搭配精采5G月繳999元以上，再享iPhone SE或iPhone 13購機折價1,000元。

全新iPhone SE搭載A15仿生晶片升級更驚豔，不論從影像剪輯到執行高耗能的作業如遊戲和擴增實境(AR)，體驗更流暢。全新iPhone SE支援5G享受更快的下載、上傳和低延遲的行動網路體驗，擁有更長的電池續航力，一次推出三種絢麗外觀：午夜色、星光色和(PRODUCT)RED。

中華電信提供果粉全新iPhone SE與iPhone13全系列搭配精采5G月繳599元~2,699元任一資費，皆能選擇24/30/36/48個月的多元租期方案。