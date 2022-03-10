將於3月18日正式在台火熱開賣的iPhone SE與iPhone 13新色系列，登記首日即掀起預約熱潮，且人氣指數破表，3月9日活動開跑後吸引近萬人湧入遠傳登記網站。根據遠傳統計，手機容量方面，iPhone SE 128GB最受果粉喜愛，神秘的午夜色人氣超高近3成，最多果粉登記，iPhone SE 128GB星光色則緊追其後佔約2成，iPhone 13新色系列也不遑多讓，近3成果粉搶下iPhone 13 Pro/Pro Max松嶺青！

遠傳公布超值資費方案，搭配「遠傳心5G方案」月付999元，iPhone SE(64GB)0元購機，另外「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 13綠色(128GB)也是0元購機；iPhone 13 Pro松嶺青(128GB)購機價6,300元。

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