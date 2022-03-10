Kia（起亞）汽車總代理台灣森那美起亞10日正式發表中型商用車22年式卡旺K2500，以建議售價76.8萬元起全新升級上市。

台灣森那美起亞介紹，全新卡旺K2500延續2021年創下近1,500張訂單的銷售成績，台灣森那美起亞導入符合全新六期法規的卡旺K2500，以「尚能載、尚安全、純進口」三大產品DNA所打造，全車系包含齊全的單廂、大單廂及雙廂3種車型，配合手排及手自排兩種選擇，並提供二輪及同級唯一四輪傳動系統的完整產品線，滿足買家不同的需求。

2022年式K2500，動力搭載2.5升六期環保直列四缸柴油渦輪增壓引擎，可輸出130匹最大馬力，並擁有26公斤米最大扭力。2022年式並提供五速手自排及六速手排變速箱兩種選擇。因應台灣道路地形狹小，卡旺K2500最小迴轉半徑只有5.02公尺，並擁有同級唯一四輪傳動選項，專屬機械式後軸差速器鎖定所帶來的強悍穿越能力，不論上山下海都可因應。

K2500載貨空間大，貨床最大尺寸可達3,110mm長及1,630mm寬，及180度卸開貨物檔屏，讓上下搬運更加輕鬆方便，同時採用具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，最大承重可達1,489公斤，相較同級擁更佳的乘載能力。

2022年式K2500新增升級原廠前霧燈，配有同級唯一駕駛座SRS輔助氣囊，並標配ABS電子式防鎖死煞車系統、ESC電子車身動態穩定系統、HSA斜坡起步輔助系統，四輪傳動車型另配置TPMS胎壓偵測等安全輔助系統，並可選配倒車顯影功能。此外，以籠型結構打造的車頭，在車頂、車側及車底皆採用強化鋼樑，全面提升行車安全。