達梭系統（Dassault Systemes）宣布推出「永續創新智慧（Sustainable Innovation Intelligence）」解決方案，該生命週期評估解決方案能幫助企業最大限度減少由產品、材料和流程造成的環境影響，推動循環經濟（circular economy）的發展。

此解決方案奠基於達梭系統3DEXPERIENCE平台，覆蓋整個價值鏈。該以雲端為基礎的解決方案獨特的整合ecoinvent資料庫，此資料庫能夠反映18,000多種工業與農業流程帶來的環境影響，並應用於虛擬設計、產品開發、製造工程、營運與物流。

達梭系統產業、市場與永續發展執行副總裁Florence Verzelen表示，攜手打造永續經濟，需要從原材料的開採到使用，以及回收和再利用等各個環節，進行永續創新流程的轉型。無論是製造、基礎建設、城市還是生命科學領域，將生命週期評估功能與虛擬雙生技術相結合的資料科學體驗，都能幫助企業瞭解其決策對自然資源、生態系統和健康產生的影響，進而為企業開闢一個全新的創新方式。憑藉3DEXPERIENCE平台，我們將幫助企業為聯合國的「十年行動（Decade of Action）」計畫做出貢獻，並在此過程中蓬勃發展。

眾多企業正在全力按照氣候科學的要求減少排放，並計畫重新設計其產品線和製造系統，以期在2030年前開拓更多循環業務模式。然而，當前市場絕大多數的商業解決方案，仍專注在追溯衡量過往的經濟模式。為推動變革性的永續創新，企業需要具備前瞻思維，將生態設計原則整合至未來的產品和流程中，以免造成實際的環境影響，而虛擬世界令這種永續創新成為可能。

將生命週期評估資料與虛擬雙生技術相結合，「永續創新智慧」解決方案將幫助生命週期評估專家、工業設計師、產品工程師以及製造工程師建立循環生命週期，即在早期設定永續要求，並在整個設計、產品開發和製造工程階段協作推動這一目標。該解決方案整合材料供應、設計、製造、營運、物流、銷售、市場行銷和使用壽命終止管理，並提供即時洞察，以便各團隊在行動前透過虛擬環境發現問題或進行改善，並確保可追溯性和可靠度。

「永續創新智慧」解決方案仰賴非盈利的ecoinvent協會（ecoinvent Association）生命週期清單資料庫。該資料庫測量並提供的資訊涵蓋從環境中提取的自然資源、水和土壤污染、空氣污染物和其他流程所需的產品，以及在全球和區域範圍內各產業生產的產品、生成的副產物和廢棄物。

ecoinvent協會臨時董事Emilia Moreno Ruiz表示，與達梭系統的合作是我們首次在軟體領域的協作。透過此次攜手，我們的資料庫即可在產品和製造工程流程的早期階段，就能用於永續性的評估。生命週期評估為衡量整個產品生命週期的環境影響提供所需指標。