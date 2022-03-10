（巨大集團執行長劉湧昌表示，在手訂單已看到2023年，對今年營運展望樂觀。圖／曾麗芳） 自行車族群2月營收紛傳捷報！其中，自行車整車龍頭-巨大（9921）集團在自有品牌與代工業務銷售均亮眼下，2月合併營收達66.87億元，年增18.93％，前二月合併營收133.6億元，年增9.61％，均創歷年同期新高！此外，全球最大的自行車鏈條供應商-桂盟（5306）集團，2月合併營收5.25億，年增11.35％，前二月合併營收12.4億元，年增11％，均續創歷年同期新高！自行車零組件廠的日馳（1526）、利奇（1517），2月合併營收分別為1.36億元、3億元，年增70.7％與20％；前二月合併營收分別為3億元、7.13億元，年增55.68％與18.09％，營收均表現亮眼。自行車代工廠愛地雅（8933）2月合併營收3.3億元，年增12.18％，前2月合併營收6.68億元，年增16.9％，營收表現不俗。不過，美利達（9914）去年2月因基期較高，今年2月合併營收22.79億元，年減14.9％，前二月合併營收48.20億元，年減0.18％。巨大集團2月份營收表現亮眼，主因是自有品牌在美國、歐洲及大陸三大市場銷售都有不錯表現，代工業務因出貨順暢也顯著成長。巨大集團執行長劉湧昌表示，巨大目前在手訂單已經看到2023年後，樂觀看待未來2、3年的自行車榮景，在訂單無虞下，預估2022年營收看增兩位數、續創新高可期！桂盟表示，受惠高階自行車市況佳、補修需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售也同步增長，帶動2月合併營收達5.25億元，創下同期歷史新高；前二月合併營收12.4億元，續創歷史同期新高!2022年一開始，桂盟就繳出亮眼成績單，尤其是自行車補修市場營收佔比超過20％，第一季通常是歐美補修市場的旺季；此外，來自高階自行車OEM市場營收成長超過5％，補修市場與高階自行車OEM的營收貢獻提升，將會是推動桂盟今年營收及獲利同步成長的雙引擎。