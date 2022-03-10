馬斯克創辦的特斯拉（Tesla）正以具體行動支持烏克蘭對抗俄羅斯，繼上周宣布針對烏克蘭鄰近國家的超充站提供免費充電服務後，7日又透過電子郵件表示，如果烏古蘭籍員工被政府徵召上戰場，公司會保留其職位並發給3個月的薪水，公司將在3個月後評估戰爭情勢和員工的狀況，再決定是否採取更多必要措施。

特斯拉在信中強調，做正確的事是公司的信念，在這場戰爭中，我們必須告訴員工，公司可以提供什麼協助以及備妥什麼資源。

特斯拉先前已在烏克蘭邊境開放免費的充電站，且不限電動車品牌。儘管特斯拉尚未正式在烏克蘭開賣電動車，但為逃離戰火、約5000名特斯拉車主提供可在波蘭、匈牙利、斯洛伐克特定地點免費充電。特斯拉也和SpaceX合作，擴大星鏈（Starlink）衛星服務的範圍，並組建上網設備、捐贈Powerwall電池等 。

俄烏開戰後，除了特斯拉聲援烏克蘭，美國通用、福特兩大車廠也停止在俄羅斯的營運，全球第4大汽車集團Stellantis更成立支援小組，全天候監控烏克蘭當地71名員工的身體狀況和人身安全。