結婚男方不只準備聘金，連「改口費」都要準備？大陸近日發生一起離譜結婚事件，新娘在跪見公婆時竟不願喊出「爸、媽」，反而是向公婆要求人民幣9999元的「改口費」，公婆最後心急向周圍親友借錢，新娘拿到錢還當眾數錢，確認金額沒錯後才露出笑容喊聲「爸、媽」，此事在當地傳開引發討論。

根據《網易新聞》報導，大陸1名網友分享他在婚禮現場目睹的離譜情況，結婚的新人是他的表哥、表嫂，影片中新人正穿著傳統服飾、跪在地上向男方父母敬茶給紅包，但新娘接下來的舉動卻讓眾人傻眼，原來她不願開口對公婆喊「爸媽」，甚至當眾要求公婆需現場給9999元人民幣（約台幣4.5萬）才會改口。

新娘在跪見公婆時竟不願喊出「爸、媽」，反而是向公婆要求人民幣9999元的「改口費」，公婆最後心急向周圍親友借錢，新娘拿到錢還當眾數錢。（翻攝自網易新聞）

男方父母當下處境十分尷尬，面對媳婦無理的要求最後只能接受，直接向在場親友借錢，等到湊到9999元交給新娘，新娘拿到手後還逕自數起錢來，最後確認金額沒錯，才露出笑容喊了聲「爸媽」。

據悉整起事件發生在本月6日，PO出影片的男子受訪說，表嫂提出這樣的要求，不知道是受了誰的蛊惑，也或者是表嫂自己的想法；其他網友則認為「這樣的女人不能要，眼裡面只有錢，如果少了錢，可能都不結婚了」、「前面面無表情，點錢之後笑容滿面，一看就是愛錢的人，這種女人一般比較小氣」。