韓國第20屆總統大選於今日上午開票結果出爐,由「政治素人」之姿的國民力量黨候選人尹錫悅勝出,而外界對於擁有亮麗外型、神似韓國明星的準第一夫人金建熙格外好奇。不過先前金建熙才被媒體報導,似乎不是「天然美女」,有人翻出她整形前的舊照與現在形成對比,更被一名韓國歌手寫進歌詞嘲諷,惹得尹錫悅相當不爽。

被冠上「最美第一夫人」頭銜的金建熙近期飽受黑歷史爭議不斷,不過還是有許多人將目光集中在她出眾的外型,到底藏了什麼保養祕訣才能美到現在。然而,《南華早報》上月才報導,韓國歌手安致煥因為一首搖滾新歌「長的像麥可傑克森的女士」(Lady Who Looks like Michael Jackson)引發熱議,歌詞直言不諱提到「多次變臉和改名的女士」,外傳金建熙過往多次改名是眾所皆知的事,且歌詞多處都以金建熙(Kim Keon-hee)的韓文名尾音不謀而合,顯然歌曲就是在暗諷她。事件一出,尹錫悅也跳出來反擊表示:「我為我的妻子感到抱歉,為了我的政治生涯不得不承受無來由的指控。」

去年(2021),韓國民主黨前黨員宋海元也曾公開一張金建熙的今昔對比照,可以明顯感覺到金建熙的眼睛變大、唇形清晰,底下還有網友指出:「昔日的大餅臉竟然神奇的消失了。「韓國前鋒日報」(Korea Herald)報導指出,事實上,金建熙就曾公開表示自己有動過整容手術,不過當時只提到眼睛的部分。