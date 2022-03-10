裕隆汽車（2201）10日董事會通過去年度財報，其中營業利益71.36億元，創下歷史新高，遠優於2020年營業損失13.18億元的表現；稅後淨利47.16億元，也改寫近16年新高，年增72.18％；2021年EPS達4.82元，高於2020年的2.80元。

裕隆董事會提議擬配發現金股息1.0元，以10日收盤價40.3元計，殖利率約2.48％。裕隆今年度股東會訂於6月17日召開。