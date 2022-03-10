汎德永業（2247）自結2月合併營收15.8億元、年減26.15％；累計前二月合併營收61.7億元、年減少4.46％。汎德永業表示，2月適逢春節假期及連續假期，工作天數減少影響銷售表現，然目前重磅新車保時捷（Porsche）Macan預計於3月起將正式交車，主要銷售的兩大品牌BMW、Porsche正2022年式新車同樣預計3月陸續到港，預期3月起新車銷售表現將能回到正常水位。

汎德永業表示，目前BMW、保時捷各類型車款詢問度及買氣皆相當高，BMW主力車款全新豪華運動休旅X3、X4以及全新世代4系列Gran Coupe，保時捷Cayenne Coupe與新款Macan等車款收單情況十分熱絡，今年在車型戰力全面提升下，新車銷售動能將可延續。

汎德永業持續看好國內電動車市場的發展潛能，BMW全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版今年訂單配額皆已完售，其純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50，以及首款豪華純電性能休旅—全新BMW iX M60陸續展開預售後訂單需求皆很強勁，在電動車產品陣容的擴展可望進一步強化業績表現。此外，保時捷首款純電跑車Taycan自上市以來維持高買氣，新車訂單暢旺，保時捷全方位電動跨界跑旅Taycan Cross Turismo去年12月上市以來依舊維持亮眼銷售量，待新車到港後，將可望增添公司今年營收動能。

汎德永業進一步指出，針對國際情勢對供應鏈造成的不確定性，以及晶片短缺、船運問題，公司目前正積極與品牌總代理確認交車時程，盡力協調及爭取更多新車配額。