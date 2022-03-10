台灣體操界有《翻滾吧男孩》李智凱奧運圓夢故事，台南市也有游泳版9歲少女正築起自己的奧運夢，何康妮去年11月在全國賽事中，在8個游泳項目中奪下6面金牌，被稱天才選手，她的夢想就是在奧運會中奪金。

父親何兆基是國家級游泳教練，他平時訓練泳隊，更兼游泳池經營者。何康妮念幼兒園中班，還是5歲時，就展現對游泳的熱愛。4年間參加大、小賽事，年僅9歲已奪下超過30面金牌，持續累積中。

何康妮在泳池上綻放天份，近年成績越來越好，參加數百人比賽的全國賽事，也能從中脫穎而出，輕鬆拿下多項冠軍。她去年11月參加議長杯全國分齡游泳錦標賽，在8歲以下女子組8種項目拿下6座冠軍，技驚四座，開始有「天才選手」的稱號。

坦承喜歡游泳，何康妮稚氣模樣與一般小學生無異，但她無憂無慮的小學生活，已填滿了訓練菜單與課業，每天放學後練習2小時，每周訓練5天，自由式、蛙式、仰式、蝶式與混合式都學，最拿手的是200公尺自由式與混合式。

一方面覺得訓練很辛苦，一方面覺得很有成就感，何康妮希望有朝一日能穿上國家隊服，代表台灣參加奧運，在泳池上拿下金牌。

展現游泳潛力，何康妮甘願吃苦，卻遇上沒有合格訓練場地困擾，台南市幾乎沒有專門提供訓練選手的泳池，明年舉辦全運會的台南市，游泳項目場地還必須移師高雄市，她所屬的游泳隊，平常即使付費使用泳池，還要經常與泳客搶水道，訓練場地的問題為她的奧運夢添上未知數。