在洛馬公司的空射高超音速導彈連續3次試射失敗的情況下，美國在發展高超聲速武器方面追趕中國和俄羅斯的努力可能受阻，這使得該公司的研發時間表非常緊張，預計至少要再花費14億美元，並於6月底再進行測試。至於9月底前是否能批准早期生產，仍受到相當大的質疑。

據《鳳凰網》報導，中國和俄羅斯已經試射並部署高超音速武器，而美國的此類武器在研發階段仍面臨著一些障礙，目前預計至少要再花費 14 億美元才能使其具有早期作戰能力。美國空軍尚未公佈對總採購成本的估計，亦未說明計劃部署的數量。

架上B-52轟炸機準備進行試驗的洛馬公司AGM-183高超音速導彈預備試驗 。（圖／美國空軍）

美媒指出，空射高超音速導彈研發目前面臨的最新障礙是能否在 6 月 30 日之前進行第4次和第5次試射。而如果助推器試射成功如期進行，隨之而來的將是 7 月至 9 月期間進行該項目的關鍵飛行試射。此外，洛克希德·馬丁公司將完成生產準備審查，以評估製造和集成硬體交付的能力。

報導說，高超音速「空射快速反應武器」（ARRW）的研製是美軍打算用最短的時間在該領域趕超中俄的一個項目。這種武器通過 B-52H 轟炸機投放，並由助推發動機加速後，滑翔體與助推器分離，再以高超音速飛向打擊目標。

目前俄羅斯已經部署了先鋒高超音速滑翔飛行器和鋯石高超音速反艦和對地攻擊型導彈。俄羅斯國防部長紹伊古稱，高超音速武器將成為俄羅斯未來非核威懾能力的核心。美國軍方指出，中國也在大力投資高超音速武器，並在去年試射過在100多分鐘裡飛行超4萬公里的高超音速武器。負責研究和工程事務的美國防部副部長徐若冰（Heidi Shyu）通過發言人表示，將9月30日作為宣佈已經實現作戰能力的日期，將是一個非常激進的時間表。

美國空軍的項目辦公室表示，儘管迄今為止試射都失敗了，但如果未來的飛行測試按照當前計畫進行，仍然有可能在2022年年末完成。

不過，報導表示，監督美國空軍這一專案的眾議院小組委員會主席吉姆．庫珀（Jim Cooper）對空軍今年能否實現其預定目標持懷疑態度。他說：「美國在追趕中國方面有很多事情要做，要重新奪回我們自1970年代以來糟蹋掉的領先地位，需要的不僅僅是9月30日的那篇完成試驗的新聞稿而已。」五角大樓的高超聲速專案需要「資金、卓越的工程技術和快速測試才能開始趕上（中俄）同等水準。即便如此，我仍然擔心美國甚至不知道如何迎頭趕上，特別是考慮到反復出現的失敗。」