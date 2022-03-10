I don’t like to use Twitter to complain but really, the plague of scooter racing on #Kaohsiung pavements is seriously wrong and I wish @KaohsiungCity finally noticed and addressed the problem. pic.twitter.com/1PoUJI2Q7B — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) March 7, 2022

波蘭記者Tomasz Śniedziewski日前在高雄直擊連續4輛機車騎上人行道、違規闖紅燈，影片發布在個人推特痛批「嚴重錯誤的問題」引發討論，高雄巿長陳其邁則回應會請警察局嚴格執法，交通大隊今加強取締下，截至晚上8點竟已取締高達427件違規，民眾也直呼數字誇張「大家都習慣違規了」。

在高雄生活的亞太商業航空新聞《Orient Aviation》波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特發文指，「多次在高雄人行道上遇到機車飆速，還被騎士按喇叭驅趕逼讓路，真的是嚴重錯誤的問題」，文中點名高市府，應注意此交通違規問題，高雄市警局交通大隊表示，已要求各單位加強取締，以保障行人安全。

Tomasz Śniedziewski在推文上說，他不喜歡用推特來抱怨，但是機車在高雄人行道上飆速是相當嚴重的錯誤，希望高雄巿政府能夠注意，而且解決；陳其邁表示，人行道本來就是行人專屬通道、嚴禁機車通行，已請警察局嚴格執法，尤其影片他也看到了，騎這麼快實在不應該，他已跟警察局講，務必要嚴格執行交通相關執法，禁止機車在人行道騎車。

高雄市交通大隊表示，警方10日首日執行取締騎士違規騎上人行道的勤務，一整天截至晚間8時為止，各分局共取締427件，日後仍將繼續取締人行道違規亂象，以維護行人行的安全；網友對此紛紛表示贊同警方作法，「騎上人行道真的誇張」、「應該每天都大力取締，不是只有今天」。