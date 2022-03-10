世界銀行（World Bank）今天公布報告指出，南非是世界上最不平等的國家，在這個10%人口擁有80%以上財富的社會，種族是決定性因素。

法新社報導，世銀這份名為「非洲南部的不平等」（Inequality in Southern Africa）報告指出，南非是世上最不平等的國家，在164個不平等國家中排名第一。

報告中說，南非在結束種族隔離將近30年後，「由於會影響到教育與勞動市場，種族依然是南非社會嚴重不平等的主因」。

報告並說，種族被視為收入差距懸殊的一個因素，41%的收入不平等歸咎於種族，至於教育因素則降至30%。

報告說：「根源於種族和空間隔離的殖民主義和種族隔離餘毒，持續加劇了不平等。」

此外，組成非洲南部關稅同盟（Southern African Customs Union）的南非各鄰國波札那、史瓦帝尼、賴索托和納米比亞，全都在最不平等國家名單上名列前茅。

性別的影響也很大，在該地區，女性薪資比相同教育程度的男性平均少了30%，男女薪資差距在納米比亞和南非更是達到38%。

此外，農業用地的分配不均也是造成不平等的一個因素，特別是在農村地區。世銀表示，納米比亞3970萬公頃的商業農地中，有70%「仍屬於有歐洲血統的納米比亞人」。