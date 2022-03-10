俄羅斯與烏克蘭兩國外長10日在土耳其舉行的談判再破裂，未能就停火和人道走廊等達成議協，令投資人期待落空而衝擊金融行情走勢反轉。9日暴跌近14％的油價盤中應聲強彈，歐美股市出現急跌走勢。

烏國外長庫勒巴（Dmytro Kuleba）說，跟俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）長達90分鐘的談判，在停火協議上「毫無進展」。前者形容後者就像沒有被授權的樣子，無法在和平與安全等關鍵問題上做決定。

庫勒巴說：「這看來似乎是在停火的討論上，在俄羅斯另有其他決策者。」他強調自己前來談判就是被授權去做決定，但拉夫羅夫前來卻只是在聆聽而已。

俄烏和談再次失敗，令人擔心政經局勢又回到原點而讓市場失望，導致金融行情隨即出現反轉走勢。

國際油價10日盤中每桶強勁反彈逾4％，紐約西德州原油近月期貨價報逾113美元，倫敦布蘭特近月期油報逾116美元。

美股三大指數9日大漲逾2％後，標準普爾500指數與道瓊工業指數10日盤前各下跌1％，分別報4,231點和32,947點。那斯達克指數下跌1.5％報13,530點。

歐洲三大股市10日盤中愈走愈低。英國FTSE 100指數下跌1.7％報7,069點。德國DAX指數大跌3.6％報13,347點。法國CAC 40指數重挫3.5％報6,166點。