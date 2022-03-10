澎湃新聞10日報導，從國際學術出版機構施普林格．自然（Springer Nature）方面獲悉，最新出版的科學期刊《自然》增刊〈自然指數五強〉（Nature Index Big 5）聚焦全球五大科研領先的國家，即美國、中國、德國、英國和日本。

根據自然指數的主要衡量標準--貢獻占比（Share），2015年以來，上述5個國家一直保持全球領先，先後位次也沒有變化，他們在自然指數中的貢獻占比加起來接近70％。

但是，中國的科研產出大量增加，2015-2021年經調整後的自然指數貢獻占比增幅高達81％，遠超其他4個國家。

自然指數資料顯示，美國在生命科學領域居於主導地位，2021年該領域的貢獻占比占全球的44.8％，中國則在化學領域居全球首位，貢獻占比由2015年的21.6％增至2021年的35.8％，並在2018年就已超過美國。2021年，中國還第一次在物理科學領域超過美國，在該領域的貢獻占比占全球的24.0％，美國以23.8％緊隨其後。

增刊認為，中國的科研產出更多地依賴於化學，該學科占其2021年總貢獻占比的54.2％，美國生命科學領域的集中度居第二位，占其總貢獻占比的比例是48.5％。

增刊還關注了五大科研強國的國際科研合作情況，並根據自然指數合作分值（Collaboration Score），列出了各國的十個主要科研合作夥伴國。

資料顯示，中美科研合作保持著韌性，科研合作程度依然最高。2015年至2020年，中美兩國在自然指數中的合作論文數量由3412篇躍升至5213篇。但2018年以來，兩國合作文章的逐年增速有所放緩。

此外，增刊還展示了這5個國家主要科研機構的國際合作關係。2021年，美國最主要的國際合作夥伴關係是哈佛大學與瑞士蘇黎世大學，哈佛大學與柏林自由大學，哈佛大學與德國馬普學會。

中國的三大國際合作夥伴關係則是：新加坡國立大學和天津大學，中國科學院和德國馬普學會，中國科學院與法國國家科學研究中心。在日本，中國科學院是東京大學的第二大國際合作夥伴。

增刊對此指出，隨著科研工作變得日益複雜，世界科研強國需要緊密的國際聯繫來保持其優勢。