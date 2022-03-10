華視新聞特別開闢名人專欄「語眾不同」邀請重量級專家、學者，頗析國際、財經、民生以及兩岸重大議題。今 (10日) 特別邀請前副總統、現任中央研究院基因體研究中心特聘研究員陳建仁，針對台灣解封的條件、新冠肺炎有可能類流感化等議題，提供權威公衛專家觀點與建議，他也特別呼籲民眾「應該積極完成接種3劑疫苗，以降低染疫的死亡率」。

拍攝專欄單元時，陳雅琳親自接待並與陳建仁一同合影，期望未來能邀請更多專家與學者參與「語眾不同」專欄，談論重大公共議題。陳建仁分享許多新冠肺炎疫情資訊，其中關於「追求零確診」，他坦言這是不切實際的想法。

因為不可能把無症狀感染者和輕微症狀感染者都找到，對於他曾說過Covid-19可能會慢慢流感化，他表示流感化會有兩個特質，其一就是感染率會越來越高，但另一方面產生的症狀會越來越輕微，致死率會越來越低，其二就是能透過快篩、抗病毒藥物、疫苗3樣東西來有效對應，就能將Covid-19慢慢視為流行性感冒。

陳建仁也相信7月份台灣的疫情能獲得很好的控制，但是否能夠完全解封，要看周邊國家疫情狀況，以及國人接種疫苗率，因此他也特別呼籲民眾一定要接種完3劑疫苗，尤其是上了年紀的長者，來達到最好的防護效果。