大S（徐熙媛）與具俊曄睽違20年感情開花結果，一番分合際遇浪漫指數破表，也在社群上吹起一股「還好我沒換電話號碼」的跟風；不單一般網民、也不只單身男女明星愛玩這個梗，連已婚人妻女神都藉此來曬恩愛或自虧。女神「迅猛龍」袁艾菲表示幸虧沒換號碼，當時已十年沒見的老公才能順利聯絡到她；幸福人妻陳維齡則拿20年前的「藍色蜘蛛網」風格劇照自虧，說剛接到20年前男友（老公宋逸民）的電話，她瞬間掛斷，笑翻網友。

女神袁艾菲從綜藝《我猜我猜我猜猜猜》崛起，以「迅猛龍」的青春無敵外貌打響知名度，改藝名後同樣以性感女神之姿征服粉絲，婚後的她則轉趨低調較少展露身材。這次大S與具俊曄閃婚消息傳出，她當天(8日)下午便有感而發PO文：「話說因為我的電話號碼也20年從來沒換過，十年沒見的老魚（老公）當時才能順利的聯絡到我。老魚今天吃早餐時一直唱bing bing bing」，一番曬幸福發文羨煞不少人。

袁艾菲隨文貼出三張與老公的合照，第一張老公雙手拿相機把她圈在臂彎內，第二張兩人並肩坐在木製桌椅，袁艾菲屈膝將頭依偎在老公肩膀上，閃度爆表；網民被閃瞎回覆：「好漂亮又幸福的艾菲」、「緣份是你的始終會是你的!」、「命中註定的緣份，你們二個超速配」、「好甜啊」、「真有夫妻臉」、「都給你們甜就好了啊」、「重點是妳10年後還是保養得很好」、「太閃了」、「我也是立馬想到你們」，幸福滿溢。

另一位幸福人妻陳維齡則比較幽默呈現，她昨(9)日貼出當年《警世劇場》的劇照，畫面中她與老公宋逸民秉燭相談，劇中女主角陳維齡顯得一臉哀怨，宋逸民則表情搞笑，幽暗氛圍很有「藍色蜘蛛網」風格。她寫道：「剛剛接到20年前男友（現在是老公）的電話……我瞬間掛斷～～～ #為什麼還是同一人(翻白眼表情)」，引發網民爆笑。

好友白家綺說：「真的是太幸福了」、林柏妤：「我快要笑歪了我」、唐從聖：「恭喜逸民哥連任成功～凍蒜」、余皓然：「我拒接」；網友也笑噴回覆：「我實在笑了」、「這是比悲傷還要悲傷的故事了」、「好好笑」、「歪慘了」、「那是真愛」、「也太幸福」、「哈，好可愛」、「真是太警世了」、「原來是這個時候認識的」、「真的，#像極了愛情」、「好梗，佳作！」、「這個局，太神了」，邊羨慕邊歪樓。