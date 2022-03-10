和碩第四季成本控制佳、來自立訊金融評價利得的業外收入大好，帶動全年獲利「逆轉勝」，全年稅後獲利達205.46億元、年增1.7％，創下歷史次高，成功扭轉去年前三季獲利年減17.8％頹勢，EPS為7.71元，全年則預期三大產品線表現審慎樂觀，車用電子可望有具體成長，而為了因應客戶需求上升，和碩執行長廖賜政宣布今年資本支出將躍升至5億美元、年增約三成，再創歷史新高。

和碩董事會決議配發5元現金股利，盈餘配發率為64.8％，以10日收盤價計算殖利率達7.18％，股東會則訂於6月15日舉行。