知名作家吳淡如對理財和投資相當有一套，據傳身家超過2億，常在社群談論時事的她，今(10日)也分享自己的「理財黑歷史」，曾被騙過很多錢，坦言40歲後才覺醒。

吳淡如坦言高中畢業就當家教賺學費，「我很早就知道要靠自己才有飯吃，但是並不知道怎麼樣理財」，24歲省吃儉用存了不少錢，但同事開口借錢，但她都會不好意思拒絕而答應，「得到的結果是從來沒有人還過我錢…」，開口要錢還被說「你怎麼這麼小心眼？」、「以為是贊助的」。

30歲時她已成為「暢銷作家」，版稅超過千萬，不過她在40歲之前，錢幾乎都沒留下來，「只買了一間自己住的小房子」，原來一開始她把錢交給媽媽管理，但後來才發現媽媽將錢偷偷拿去借給親友或買保險，保險受益人還不是她，是不熟的親戚。

後來她把報稅和理財交給一位同學的律師太太，直到她想買間小辦公室時，才發現帳目不清楚，她想動用自己的錢，對方卻不捨得拿出來，「我拿到了『最後一本存摺』，裡面的錢大概只有我這些年賺的3分之一不到…」，甚至她還把一大筆錢捐給吳淡如最討厭的政黨候選人。

總之她在理財上犯了很多錯，不然「我應該早就住在帝寶裡面了吧」，所以她拿自身經歷呼籲大家「理財的第一步驟，就是自己掌管自己的錢，知道自己的帳目！」人生的覺悟和理財的原則也很重要，「簡單才是對的」。