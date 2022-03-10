美國通膨持續攀高，2月消費者物價指數（CPI）月增0.8%、年增7.9%，符合市場預期，續創40年以來新高，顯見通膨壓力持續高漲，10年期美債殖利率升至1.983%。美股早盤3大指數齊挫，道瓊工業指數跌逾300點，那指跌1.4%。

截至台北時間22點35分，道瓊工業指數下跌353.07點（或1.06%），暫爆32933.18點；那斯達克指數下跌192.37點（或1.45%），暫爆13063.18點；標普500指數下跌44.63點（或1.04%），暫爆4233.25點；費城半導體指數下跌78.62點（或2.4%），暫爆3203.57點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果、臉書跌超過2%，俄烏停火會談未獲進展，金融股行情反轉，台積電ADR上漲0.05美元（或0.05%），暫報105美元；聯電ADR下跌0.16美元（或1.77%），暫報9.14美元。

美國公布2月CPI月增0.8%、年增7.9%，符合經濟學家預期；扣除波動較大的食品及能源的核心CPI年增6.4%、月增0.5%，也符合預期。

此外，美國上周初領失業救濟金人數上升至22.7萬，高於預期的21.7萬人，以及前值修正後的21.6萬人；截至2月26日當周，續領失業金人數為149.4萬人，高於市場預期的145萬人，以及前值修正後的146.9萬人。

供應鏈危機持續延燒，俄烏戰火使原物料供應雪上加霜，此前經濟學家、分析師預估2月CPI將年增7.9%，接近8%的水準，並於3月突破到8.3%。由於俄烏衝突，原本市場預測今年通膨會觸頂後回落，如今油價飆升隱憂浮現，美國汽油大漲，分析師預估通膨壓力短期內仍難以抹滅。

俄烏局勢不見降溫，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在土耳其舉行的談判無法達成共識，在停火、人道走廊方面未獲進展。