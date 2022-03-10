高雄的交通問題一直以來都是話題之一，其中「高雄式左轉」更成為全台所熟知的違規騎車方式，日前更有波蘭記者在推特貼出影片，高雄機車不但騎上人行道，自己還因此被按喇叭，影片曝光後引發熱議，當地人對此也感嘆，坦言「高雄駕駛素質真的特別差」。

長期旅居台灣的波蘭記者Tomasz Sniedziewski日前在推特貼出高雄交通影片，影片中不少機車騎士把人行道當馬路，直接騎上來，有的飆到車身彈起，車輪騰空，還有四、五輛成群結隊騎上人行道後直接衝出斑馬線左轉，自己甚至還被按喇叭、催油門，相當危險，但在高雄卻隨處可見，呼籲市府盡速解決亂象。

I don’t like to use Twitter to complain but really, the plague of scooter racing on #Kaohsiung pavements is seriously wrong and I wish @KaohsiungCity finally noticed and addressed the problem. pic.twitter.com/1PoUJI2Q7B — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) March 7, 2022

消息傳出後也引發高雄在地社團、版面議論，不少當地人坦言「高雄駕駛素質真的特別差」，更有許多人分享自身經驗，留言表示：「不只在人行道上，在公園裡也會被叭」、「一堆阿公阿嬤很愛騎著機車逛公園」、「機車？在高雄連汽車都會開上人行道呢」、「只有上面震怒才會取締啦，平常警察也都不理」、「上次有兩輛機車在警察面前違規，警察也當沒看到」、「上班時間一堆機車都馬騎人行道閃紅燈，衛武營那邊也是」、「很難過但是事實，有夠丟臉的」、「來個7天交通大執法，然後就沒有然後」、「上次綠廊道遛小孩還差點被撞，水準真的很差」、「還有媽媽載小孩三貼直接騎人行道跟闖紅燈」、「高雄什麼沒有，猴子最多」。

對此市長陳其邁也震怒，要求警方加強取締違規行為，光今天(10日)就抓了400多名違規騎士。