宏達電宣布，與培育全國中小學師資指標重點大學國立台中教育大學， 共同將VR教學落實至中小學，與台中教育大學合作針對中部中小學5G／VR示範學校及相關中小學教師辦理「VR 種子教師與 VIVE Create 教材製作研習」，協助中部學校導入VR學習環境，未來各學校教師能在宏達電元宇宙VIVERSE交流與培訓。

國立台中教育大學與台中市北新國中進行VR融入單元教材學習體驗計畫，其中包含七、八年級自然科學生物的人體血液循環，以及九年級自然科學環境的月球盈虧現象，藉由VR情境模擬教學，近90％的學生能正確填答不同器官內的微血管中物質交換的方向，月球、地球的自轉、公轉，則透過宏達電VR一體機VIVE模擬操作不同的日、地、月相對位置，讓學生完整理解，依據「5G/VR學習滿意度量表」分析結果，近80％的學生認為VR讓學習變得有趣。

宏達電表示，為了讓教師將VR教材融入課程，宏達電推出VIVE Business Training中控平台及VIVE Create，讓VR教材成為教學的好幫手，老師也更能掌握學生學習成果，目前中控平台已成功導入台北市百間國中小學，協助教師以更直觀簡易方式進行VR課程教學。

宏達電表示，VIVE Create讓老師在網頁上編輯、製作VR課程，此編輯平台支援多種格式素材，如同製作PPT簡報，內建的3D素材庫省去購買3D模型成本，並提供簡單模型的互動操作，如：360度旋轉、投影片切換、播放360度影片等效果。VIVE Business Training為可以同時操作多台VR設備進入虛擬學習情境的管理工具，並可即時監控學生們在VR內容學習及操作情形，協助釐清學生問題。