儘管基本薪資已從今年調整為168元，但仍有不少人感嘆「物價年年上漲只有薪水不漲」。一名男網友翻出23年前在火鍋店打工的薪資袋，儘管當時時薪只有90元，但還是有不少美好回憶被留下，不少網友也感嘆，「想當年大學暑假拚命打工，領到超過2萬元的薪水就覺得好幸福」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》曬出民國88年在火鍋店打工的薪資袋，感嘆23年前原本想繼續待在火鍋店上班，但因為店裡生意太好、工作太操，最後還是決定換份工作，「現在回憶起來還是覺得有點遺憾」。

薪資袋上寫道，當年他的時薪僅90元，11月份辛苦工作122個小時後，最終領到了1萬980元。不少網友驚呼，「那年代打工時薪90元算高了」、「23年前我的時薪才65元」、「記得那時候普遍時薪是60元，90元真的是高薪」。

還有網友感嘆，「當時這個薪水還蠻好過日子的」、「以前時薪80元做的還蠻開心的，那時候一份蚵仔煎35至40塊，現在都要破百了吧」、「想當年大學暑假拼命打工，領到超過2萬元的薪水就覺得好幸福」、「民國86年起薪32K，現在同樣工作起薪變26K」。