大陸澎湃新聞10日報導，當前香港疫情嚴峻，「灣區安全應急產業創新聯盟」與「香港全港社區抗疫聯線」共同發起了一場民間援港活動「同舟共濟 一齊撐落去」，幫助生活困難的香港基層民眾在疫情中渡過難關。近20家NGO及20多家企業，參與此次愛心活動，捐贈物資價值已超過2億元（人民幣，下同，約合新台幣8.7億元）。

「您好，這裡是灣區聯盟援港愛心工作組。我們會根據香港一線需求，統一採購『愛心禮包』等物品。」3月10日下午，身穿「深圳公益救援」紅色工作服的志工在大陸廣東省深圳羅湖區中震大廈忙碌地回覆來電。

最高峰時期，她們10分鐘內會接到多達10個電話。電話的另一頭是來自大陸各地的愛心人士，包括企業和個人等，他們有著共同的心願--希望為香港的同胞捐贈物資。

澎湃新聞報導，灣區安全應急產業創新聯盟援港小組總指揮尹樂芳說，此次援港行動目標是籌集3萬分「家庭防疫愛心包」、2萬分「家庭生活愛心包」，2000分「志願者防疫愛心包」。

截至3月10日，活動共募集到「家庭防疫愛心包」2萬分。目前有4000分分兩批已運抵香港；其餘16000分將陸續分批抵港。另外還有1萬分愛心包，仍在募集當中。

「家庭防疫愛心包」內有一次性醫用外科口罩、成人KN95口罩、兒童KN95口罩、核酸檢測試劑、面罩、手套、防護服，供香港一個家庭1個月使用量。

「志願者防疫愛心包」，是專門捐給這次活動一線的香港、深圳志工，主要包含消毒液、防護服等防疫物資，目前正在募集中。

「家庭生活愛心包」則是解決香港疫情嚴重地區觀塘、元朗、深水步等地區基層居民日常生活所需，內有米、面、速食盒飯等，可供一個家庭一周食用。目前活動募集到1萬分，正在定制中，預計一周左右可發往香港。