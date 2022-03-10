Incredible drone video of a Russian tank column ambush reportedly from 6th regiment near Brovary Region, Kyiv oblast. The audio looks to be an intercept of a Russian officer calling superiors to report the ambush and death of regiment commander pic.twitter.com/Fyk3jao7mL — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 10, 2022

英國《衛報》（The Guardian）10日報導，近期一段影片在社交媒體上瘋傳，可見俄軍戰車縱隊在公路上遭遇烏克蘭重砲攻擊，且俄軍指揮官疑似向上級回報團長陣亡的消息。智庫專家指出，影片中俄軍的戰術「非常差勁」，才導致悽慘下場。

根據報導，一段「精心剪輯」的影片在社交媒體上瘋傳，其可能由烏克蘭無人機拍攝，據稱發生於距離該國首都基輔僅10多公里的東部郊區羅伐利（Brovary）；影片中可見俄軍戰車排成縱隊，疑似在集結時遭遇烏克蘭火砲攻擊，並有戰車被直接命中。

Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.



В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони. — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 10, 2022

影片中可見俄軍急忙上車，朝與基輔相反的方向離開。《衛報》指出，該影片的「背景音樂」，似乎是一名俄軍指揮官向上級回報團長的死訊；烏克蘭國防情報局（Defence intelligence of Ukraine）同日則在官方推特上宣稱，隸屬於俄軍第90近衛戰車師的第6和第239近衛戰車團損失慘重，被迫撤退並轉入防禦態勢，其中第6近衛戰車團的團長札哈洛夫（A. Zakharov）上校陣亡。

Very poor tactics displayed by this Russian armored force so close to Kyiv. They're well within range of Ukrainian artillery in Kyiv, they're on an obvious avenue of approach, and they still decided to bunch up like this, leaving them more vulnerable to indirect fire. pic.twitter.com/3ShhyF5OsE — Rob Lee (@RALee85) March 10, 2022

專精俄羅斯事務的美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）資深研究員勞勃．李（Rob Lee）指出，這段影片中的俄羅斯裝甲部隊戰術「非常差勁」，明明已非常靠近基輔、進入烏克蘭軍方砲兵的射程之中，卻仍決定在通往基輔的主要道路上「擠成一團」，才導致在曲射火力下死傷慘重。