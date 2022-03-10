英國《衛報》（The Guardian）10日報導，近期一段影片在社交媒體上瘋傳，可見俄軍戰車縱隊在公路上遭遇烏克蘭重砲攻擊，且俄軍指揮官疑似向上級回報團長陣亡的消息。智庫專家指出，影片中俄軍的戰術「非常差勁」，才導致悽慘下場。
根據報導，一段「精心剪輯」的影片在社交媒體上瘋傳，其可能由烏克蘭無人機拍攝，據稱發生於距離該國首都基輔僅10多公里的東部郊區羅伐利（Brovary）；影片中可見俄軍戰車排成縱隊，疑似在集結時遭遇烏克蘭火砲攻擊，並有戰車被直接命中。
影片中可見俄軍急忙上車，朝與基輔相反的方向離開。《衛報》指出，該影片的「背景音樂」，似乎是一名俄軍指揮官向上級回報團長的死訊；烏克蘭國防情報局（Defence intelligence of Ukraine）同日則在官方推特上宣稱，隸屬於俄軍第90近衛戰車師的第6和第239近衛戰車團損失慘重，被迫撤退並轉入防禦態勢，其中第6近衛戰車團的團長札哈洛夫（A. Zakharov）上校陣亡。
專精俄羅斯事務的美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）資深研究員勞勃．李（Rob Lee）指出，這段影片中的俄羅斯裝甲部隊戰術「非常差勁」，明明已非常靠近基輔、進入烏克蘭軍方砲兵的射程之中，卻仍決定在通往基輔的主要道路上「擠成一團」，才導致在曲射火力下死傷慘重。
文章來源：The Guardian LIVE
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