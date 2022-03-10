纁曖定期上線開播與粉絲們互動。（Up直播提供）

Up直播跨足體育界，邀來男子職業籃球聯盟「台灣啤酒英熊職業籃球隊」正式宣布成為合作夥伴。台啤英熊啦啦隊「小調啤」跨界成為Up直播主，其中隊長纁曖外型甜美亮麗，定期上線開播與粉絲們互動聊天，毫無距離地與球迷溝通對談。

纁曖談到球隊總經理哈孝遠互動，滿是稱讚：「哈總在場上很專心為球隊付出，也很認真看我們表演，他會帶著老婆小孩一起出席，全家很幸福是模範生的感覺，與我們正常打招呼關心，保持適當距離。」

纁曖擁有158公分、44公斤苗條身材，談吐自然風趣，常受邀到各大綜藝節目錄影，看似陽光的她透露私下是宅女，單身快3年，自嘲：「我其實不愛出門，覺得好麻煩，在家可以做很多事情打電動、畫圖，也有個怪癖，就是不愛回訊息，有時候會被人誤會認為難接近。」

至於是否會與台啤球員戀愛？她直接否定：「球員結婚的結婚、生小孩的生小孩，老婆小孩也都會來現場觀賽，他們都是爸爸等級，幾乎沒什麼互動，應該扛不起這個法律責任。」

她直言男神是日本「放浪兄弟」團員岩田剛典言就是她的菜，形容：「我喜歡個性正直的人，看到很多幕前的人不想認真談感情，我不能說是誰哈哈哈！」希望能早日遇到理想認真對待自己的另一半。

她養了兩隻貓 貓LUNA、DADA做陪伴，笑說：「本來以為養貓來療癒陪伴自己，結果不料鏟屎官不好當，養了兩隻問題兒童！一隻問題超多每天吵著吃、吵著玩、吵著要我做東做西話，另一隻體弱多病又霸道，搞得我很累！」

纁曖日文系畢業，但從小骨子裡就喜歡表演，先慢慢從舞者開始做起，曾登上台北小巨蛋表演、當過王彩樺等藝人的舞者，從表演上獲得肯定，奠定她想走幕前的決心。如今從職棒啦啦隊轉換到職籃啦啦隊，她笑稱遇到疫情經濟收入有影響，但會努力工作養活自己。