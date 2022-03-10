《正常發揮》

俄烏戰爭仍持續進行中，烏克蘭總統澤倫斯基在最新演說，痛罵西方不該讓他問千百次，才關閉天空，並怒批俄羅斯把烏克蘭人當動物，封鎖在城市裡。陸軍退役中將帥化民認為，澤倫斯基的態度為何變強硬，是因為他可成立烏西政府與流亡政府等兩條後路。

帥化民10日在中天政論節目《正常發揮》中表示，澤倫斯基的態度為何變強硬？是因為他有兩條後路：第一條後路是，若俄國打贏，澤倫斯基回到烏西，還可成立政府：而這個條件則要答應城下之盟，軍隊都打光了，基輔也被圍，基輔可能變成東基輔、西基輔。第二條後路是，澤倫斯基現在要靠烏克蘭的英雄撐住自己的地位，還有美國可以接他去組流亡政府。

帥化民認為，俄國停火是搞政治鬥爭，困為在城鎮裡面的人民就是人質，對俄羅斯來講，這些人民是將來要安撫的對象，而澤倫斯基也要通通退到烏西。至於安全走廊，可說是各懷鬼胎，俄羅斯之所以要烏克蘭人離開，是因為剩下來的人俄軍就可以痛下殺手，也就是對外國志願軍殺無赦。

帥化民指出，在談判桌上，是滾動式的，若今天烏克蘭的城鎮被拿下，條件就會低一點，萬一烏克蘭北、東、南通通落在俄國手上，在北約不要烏克蘭、歐盟也沒希望加入的情況下，這是白搭的籌碼，澤倫斯基要跟普丁見面，普丁不會來，除非要訂城下之盟，普丁才會來。