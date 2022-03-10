韓國總統大選結果出爐，親商派的在野黨候選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）以微幅差距贏得選舉，帶動韓國股匯雙漲，韓股創下逾三個月最大漲幅，韓元一度勁升0.8％。

投資人預期現年61歲、曾擔任檢察總長的尹錫悅可望放寬資本市場規範，激勵韓股勁揚。韓國Kospi指數10日收盤大漲2.2％，報2,680.32點，連續3日跌勢止步。2022年迄今韓股累計下跌10％。

韓元兌美元10日早盤一度揚升0.8％，升抵1,227.8韓元，終場漲幅收窄至0.5％，收在1,228.34韓元兌1美元。2022年來韓元兌美元累跌3.2％。

韓國最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅以48.4％的得票率，險勝執政黨「共同民主黨」候選人李在明的47.8％，成為韓國新任總統。韓國現任總統文在寅的任期於5月屆滿。

本次總統大選是韓國自1987年民主轉型以來差距最小的選舉。根據韓國選委會數據，尹錫悅僅較李在明多出約25萬票。

韓股10日由網路和營建類股領漲，網路巨擘Naver和Kakao收盤分別躥揚8.5％與8.6％，扭轉連續三個交易日下跌頹勢。

韓國教保證券（Kyobo Securities）分析師表示，尹錫悅擬放寬對平台產業的限制，帶動網路類股勁揚。

此外，尹錫悅計劃在五年任期內廣建250萬間新屋，為了達到該目標可能放寬重建與改建法規，激勵營建類股勁升。現代開發（Hyundai Development）收盤暴漲8.26％，GS建設（GS Engineering＆Construction）勁升8.18％。

尹錫悅在競選時期矢言廢除股票出售的資本利得稅，並可能打擊產業獨厚機構投資人，冷落散戶的慣例。

韓國Bookook證券分析師Lee Won指出：「關於資本利得稅的不確定性已隨著尹錫悅當選而緩解，這對市場來說是正面消息。」

高盛分析師Kwon Goo-hoon在報告中表示，尹錫悅內閣可能支持韓國資本市場現代化，包括保護小股東，和改善資本市場交易的透明度與公平性。

尹錫悅有意強化韓國與美國的關係，將美國視為是外交政策的主軸，擬在資安、全球供應鏈和太空方面加強合作。他亦希望韓國能參與美印日澳「四方安全對話」（Quad），制衡大陸的區域影響力。