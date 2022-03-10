俄烏戰爭延燒至今，俄羅斯已向烏克蘭發射上百枚飛彈，除了軍事設施、機場外，多處住宅區民宅也都逃不過飛彈轟炸，平民死傷累累，有「牧師界巴菲特」之稱的阿得拉加（Sunday Adelaja）在俄烏開戰後，在社群平台上貼出一張張烏克蘭被戰火肆虐過的街景，痛訴普丁所做下的一切。

阿得拉加是1名在烏克蘭的奈及利亞牧師，創建歐洲最大的教會。1993年，他和7名友人在公寓裡創立教會，隔年教會正式成立，命名為「信仰世界聖經教會」，並在2002年改名「神國大使教會」，直至2013年，在基輔就擁有2萬5000名成員，整個烏克蘭高達10萬名成員，並在全球有1000間分會。

同時，阿得拉加也是一名作家，著作超過300本作品，多本作品翻譯成俄文、英文、中文等語言在全球流傳，且被許多如華爾街日報、華盛頓郵報、BBC等國際媒體廣泛報導。

俄烏的戰火，阿得拉加仍決定留在烏克蘭抗俄，並持續在臉書、Instagram上更新「戰火下的烏克蘭」，從被飛彈轟炸到殘破不堪的住宅大樓，再到連接基輔市中心的橋樑被砲火攻擊成廢墟，無一不是在訴說戰爭之下的殘酷。