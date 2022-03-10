桃園觀音工廠全面燃燒，內存有危險物品，消防人員搶救中。

桃園市觀音區成功路二段某化工廠晚間9點42分傳出火警，建物現場存有危險物品，桃園第三大隊草漯分隊消防人員已在搶救中，所幸無人受困。

消防局指出，觀音某化工廠為地上6層RC結構建築物，目前全面燃燒，據了解現場有危險物品，不過品項及數量待確認，已派出72名消防人員、27輛消防車及2輛救護車，詳細起火原因還有待調查釐清。