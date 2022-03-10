俄軍進攻行動激化，聯合國指烏克蘭已有230萬人以上外逃，東歐國家今天已有準備，將迎接烏國各城鎮在砲擊下的大量出境難民。

烏克蘭希望從今天開始透過7條「人道走廊」來疏散平民。昨天烏國當局指出，南部港市馬立波（Mariupol）的1座兒童醫院遭到俄軍空襲。目前城中有數千人被困，無法取得飲用水、藥物和食物。

俄羅斯與烏克蘭都將先前的撤離行動失敗歸咎於對方。俄羅斯否認轟炸兒童醫院，並稱這是「假新聞」。地區首長說，此一攻擊造成17人受傷。

歐盟內政事務執行委員約翰松（Ylva Johansson）告訴瑞典媒體：「不幸的是，我們看到的（難民潮）只是開始，我認為接下來還會有數百萬人外逃。」

烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天則指控，俄軍因無法攻占馬立波這個黑海沿岸重要港市，故意阻礙當地平民撤離。

烏克蘭今天稍早表示，受到當地戰事影響，一個原定前往馬立波的援助車隊最後被迫折返。俄羅斯則否認，在其所稱烏克蘭「特別行動」中攻擊平民。

過去2週以來，中歐和東歐國家政府與志工都在設法提供食物、住宿和醫療援助，給從邊界湧入的成千上萬難民。

普瑟米斯（Przemysl）市長辦公室官員表示，「我們正為來自戰區的難民做好準備。」普瑟米斯位於波蘭東南部的米迪卡（Medyka）邊境檢查哨西側，這個關卡已成為難民的主要中轉樞紐。

波蘭邊界衛隊今天表示，自2月24日俄軍入侵烏克蘭迄今，已有143萬難民入境波蘭。

此外，據當地統計資料，烏國有近35萬人逃至羅馬尼亞；遠超過15萬人前往斯洛伐克與匈牙利。

波蘭當局與許多非政府組織擔憂，脆弱的難民可能淪為犯罪受害者，包括護照遭竊，或遭強迫乞討、偷竊、賣淫等。目前已設立24小時難民救援專線電話，並在收容中心張貼海報宣傳相關消息。