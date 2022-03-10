高人氣G級網紅郭鬼鬼有「雪乳戰神」稱號，上(2)月中她驚傳擁有59萬粉絲的臉書專頁遭砍，連抖音影片也莫名被刪除，讓她無奈大嘆「奶大招忌」，不過1週前的本月3日傳來好消息，她宣布終於取回臉書專頁！雖然人氣尚未突破60萬大關，但她不吝展露魔鬼身材，「福利」辣圖連發回饋網民，從緊身皮卡丘、武士刀辣妹、露天比基尼、爆乳打麻將到精靈女弓手，張張美圖都電暈網友狂刷愛心。

郭鬼鬼於3日晚間在臉書及IG發文宣告：「我回來了！」，並PO出緊身皮卡丘T恤自拍照，還搭配303全台大停電的時事梗，強調她要「繼續用愛發電」；網友讚：「我們是要看上面還是中間呀？上面的鬼鬼女神除了美還是美，那麼中間就是辣到不行的笑臉」，緊身皮卡丘辣度讓甜美笑容大失焦。

緊接著4日她又穿著黑色百褶裙，拿著道具武士刀照例爆出雪乳，發文表示：「世界肥胖日，口小人」。眾粉絲與好友也歡迎戰神歸來、普天同慶；泥泥學姐說：「口我口我！」、「很帥」、「哇，眼神超認真的」、「鬼鬼超棒的」、「好美好可愛」，但眼神多少曝露了對檢舉她粉專的小人的殺氣。

7日的鬼鬼分享了香豔的比基尼照，畫面是露天泳池而背景則是山林樹木，雖其實在室內卻有「野外露出」的視覺效果，漂亮的髮箍及藍色比基尼辣翻網友，紛讚：「好想站在另一邊」、「完美的畫面」、「褲子那條帶子實在，啊嘶」、「身材真的不開玩笑」；泥泥問：「去哪裡玩？」，鬼鬼答：「墾丁」。

8日婦女節搭上大S閃婚時事梗，鬼鬼Cos穿著爆乳妖狐裝寫道：「我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我的粉專才能回來。已經被鎖太久的時間不能再浪費了，所以我提議去藍天驛站台南安平民宿（鬼鬼爸開的）」。

昨(9)日則是「方城之戰」坐在麻將桌前的鬼鬼，她戴著招牌貝雷帽寫道：「猜猜誰贏了？」，但其實畫面中才剛整好牌沒人拿牌，最吸睛仍是她的好身材，她自己留言抱怨：「這篇又被『祖』(臉書檢舉機制)畜及(觸及率)低到爆」，看來她的臉書帳號復活還需要一點時間「復健」。